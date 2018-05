Põhja-Korea sõimas USA asepresidenti Mike Pence'i rumalaks

Pence hoiatas telekanalile Fox News antud usutluses Põhja-Korea liidrit, et oleks suur viga mängida Ühendriikidega enne kavandatud tippkohtumist, mis peaks toimuma järgmisel kuul Singapuris.

Asepresident lisas, et kui Kim Jong-un ei sõlmi Ameerika Ühendriikidega lepingut, võib Põhja-Korea lõpetada nagu Liibüa, kus mässulised tapsid ülestõusu käigus endise liidri Muammar Gaddafi.

Trump peaks Kimiga kohtuma Singapuris 12. juunil, et veenda Põhja-Koread loobuma tuumarelvast ning edendada suhteid kahe riigi vahel pärast aastakümneid kestnud vaenu.

Kohtumises lepiti kokku pärast mitu kuud kestnud erakordselt viisakat suhtlust ajalooliste vaenlaste vahel. Lõuna-Korea vahendusel saavutatud edu on nüüd aga sattunud ohtu, kuna nii Washington kui Pyongyang on viimastel päevadel ähvardanud kohtumise tühistamisega.