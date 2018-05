Trumpi väimees pääseb taas ligi ülisalajasele infole

Washington Post ja New York Times kirjutasid oma allikatele viidates, et Kushneri praegune juurdepääs on püsiv.

Washington Posti andmeil peegeldab juurdepääsu tagasisaamine asjaolu, et huvi Kushneri vastu on märgatavalt langenud. Praegused ja endised õigusametnikud ütlesid lehele, et oleks väga ebatavaline, kui keegi saaks täieliku juurdepääsu salastatud teabele ja oleks samal ajal kriminaaluurimise all.