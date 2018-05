Iisrael teatas kavast ehitada veel 2500 asunduskodu

«2500 uut ühikut, mille me järgmisel nädalal plaanikomitees kinnitame, lähevad 2018. aastal viivitamatult ehitamisele,» seisab Libermani avalduses, mille kohaselt taotleb ta komitee kinnitust veel 1400 asundusühikule, mille ehitamist alustatakse hiljem.

«Me oleme pühendunud ehitustöö jätkamiseks Juudamaal ja Samaarias ning me peame oma lubadust,» lisas Liebermann, kasutades Läänekalda kohta Piibli mõisteid.

Rahvusvaheliste seaduste kohaselt on Iisraeli asundused Läänekaldal ebaseaduslikud ning palestiinlased on teravalt nende vastu.

Kuigi Iisrael eeldab, et ükskõik millise kahe riigi rajamist sätestava rahuleppe korral jäävad asundused neile, on pikaajaline rahvusvaheline konsensus, et asunduste staatus vajab uuesti läbi rääkimist.