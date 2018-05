Video: Hawaii vulkaanipurske tekitatud praod ähvardavad neelata elumaju

Vulkaanist läänes asuvas Leilani Estatesi asumis on praod pinnases sedavõrd suured, et ähvardavad neelata terveid maju.

«Ma nägin perekonda kontrollimas oma kodu reedel ja pragu polnud siis sedavõrd hull. Ma läksin esmaspäeval tagasi ja nägin, et asi oli läinud kehvemaks, nii et saatsin omanikule selle kohta tekstsõnumi,» rääkis Hunt CNNile.

Tema sõnul on naabri pere elanud majas alates 1991. aastast ning kasvatanud seal suureks oma kaks last.

«Ma oletan, et maja on varsti täielikult kadunud. Iga kord kui läheme tagasi kahjusid üle vaatama, näeme, et maavärinad muudavad pragusid üha laiemaks ja laiemaks,» ütles Hunt.