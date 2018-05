USA ajakiri: Ühendriikide sõjaväel hakkavad pommid otsa saama

Ühendriikide laskemoonasektor on hädas, sest osa tarnijaid on halbade hanketingimuste tõttu lahkunud, seisab iga-aastases tööstusvõimekuse raportis. Tulemuseks on puudus laskemoonast, mida sõjavägi kasutab näiteks Afganistanis.

Üha suurem osa laskemoonast valmistatakse välismaal, mis seab USA sõjaväe sõltuvusse Hiina relvatööstusest. Pentagon väljendab tänavu juba teist aastat muret Hiina domineerimise üle laskemoonatööstuses.

Trumpi administratsiooni pingestunud suhted Hiinaga võivad laskemoona komponentide puudujäägi probleemi veelgi teravdada.

Trump väidab, et tal on Hiina presidendi Xi Jinpingiga positiivsed suhted, aga ta on nimetanud Hiinat Ühendriikide konkurendiks ning see konkurents on eriti märgatav administratsiooni kaubanduspoliitikas.

Märtsis teatas Trump, et kehtestab Hiinale miljarditesse dollaritesse ulatuvad imporditariifid, et kahandada USA kaubandusdefitsiiti Hiinaga. Eelmisel aastal oli defitsiit 337 miljardit dollarit ja Trump tahaks seda poole võrra kärpida. Suurimad tariifid ähvardavad Hiina terase- ja alumiiniumitööstust.

Uus poliitika vihastas Pekingit, kes lubas vastata omapoolsete tariifidega.

Sel nädalal teatas USA rahandusminister, et administratsioon peatab esialgu osa uute tariifide jõustumise, et Hiinaga läbirääkimisi pidada. Hiina on vihjanud soovile osta rohkem Ühendriikide põllumajandus- ja energiatooteid, kui see aitab tariifid madalamana hoida.

Viimane kõneluste voor ei toonud konkreetseid tulemusi ja Hiina ei ole kiirustanud hajutama USA muret valdkondades nagu intellektuaalse omandi vargus ja valitsuse subsiidiumid tähtsatele tööstusharudele, mis Washingtoni väitel annavad Hiina tööstusele ebaausa eelise.