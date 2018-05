Kolleegid sidusid kiusu üle kurtnud Šoti valitsusasutuse töötaja tooli külge kinni

Kannatanu DeeAnn Fitzpatrick ütles, et juhtum leidis aset 2010. aastal Šotimaa kalandusameti Scrabsteri kontoris ning sellele eelnes aastaid kestnud kiusamine ja ahistamine.

Muuhulgas olevat heidetud nalja Fitzpatricku hiljutise nurisünnituse üle ning öeldud talle, et Šoti kalandusametis «ei taheta naist, eriti välismaalasest naist». Fitzpatrick on Kanada kodanik. Ka olla kontori naistöötajaid nimetatud prostituutideks.

BBC Šotimaa üksuse käsutuses on vägivaldsest juhtumis tehtud foto, mille autoriks on üks väidetavalt kinni sidumise toime pannud mees.

Tunnistusi andes rääkis Kanada kodanik Fitzpatrick, et üks asjaga seotud meestest, kalandusohvitser Reid Anderson olla talle öelnud: «See juhtub sinuga, kui sa kaebad poiste peale.»

BBC on näinud ka e-kirju, mis tõestavad, et Fitzpatrick teatas rünnakust oma ülemusele peagi pärast selle toimumist, kuid tema kaebust ei võetud tõsiselt. Juhtivtöötaja olla lubanud kõnelda asjaga seotud meeste Reid Andersoni ja Jody Paske'ga

Ülemus lisas: «Ma olen kindel, et nad ei mõelnud midagi halba ja see oli lihtsalt näide, et poisid jäävad poisteks.»