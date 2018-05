Kriis lükkas Ukraina arengu käima

Kuigi ühegi pärast Maidani Ukrainas tehtud reformi kohta ei saa öelda, et see on tagasipööramatult kindel, on ukrainlaste tahe olla euroopalik muutunud selgemaks iga nende revolutsiooniga, leidis Euroopa Komisjoni Ukraina toetusgrupi direktor Peter Wagner intervjuus Postimehele.