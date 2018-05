Kaljulaid viitas Lääne tegematajätmistele Ukrainas ja Gruusias

«Vähem kui aasta tagasi külastasin ma Gruusiat. Gruusias magasime meie - Lääne valitsused - rängalt maha võimaluse võtta tugev positsioon. Täna olen ma siin, et näha, mis on selle tulemus, kui ei olda ühtsed meie ühiste väärtuste kaitsel,» rääkis Kaljulaid neljapäeval Donbassis korraldatud improviseeritud pressikonverentsil.

«Ühes küljest olen väga kurb, et olen siin, kuna keegi meist ei soovinuks näha sellist kohutavat arengut (nagu siin on toimunud - BNS),» tunnistas Eesti president.

Töö Ukraina konflikti lahendamiseks tuleb teha konfliktitsoonist kaugel, märkis president. «Siinsetele inimestele on aga kõige tähtsam näidata, et te ei ole unustatud, me ei ole teid sugugi unustanud,» lisas Kaljulaid.