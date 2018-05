Briti sõjaväelane üritas oma naise tapmiseks «õnnetusi» korraldada

Seersant üritas naist kahel korral tappa. Esmalt proovis ta naise surma põhjustada kodus gaasilekke korraldamise teel. Teisel korral kahjustas ta oma abikaasa langevarju ja lootis, et naine kukub surnuks.

38-aastane Emile Cilliers keeras 2015. aastal kodus lahti gaasiventiili, tehes seda lootuses, et tema naine Victoria gaasiahju tööle paneks. Sellega seadis ta ohtu ka oma kahe lapse elud.

Prokuröri sõnul selgus üsna ruttu, et õnnetuse põhjustas teise inimese tahtlik sekkumine. Tõendid näitasid, et Emile Cilliersil oli nii motiiv kui ka võimalus oma naise tapmiseks.

Emile soovis naise surma rahamurede tõttu. Nimelt oli tal 22 000 naela (25 000 euro) suurune võlg ja mees uskus, et teda ootaks oma naise õnnetusjuhtumist põhjustatud surma korral 120 000 naela (137 000 euro) suurune makse kindlustusfirmalt.

Ta vajas raha, et oma võlad ära maksta ja armukese Stefanie Golleriga uut elu alustada. Tema enda abikaasa ja Goller polnud aga ainsad naised, kelle poole Cilliersi tõmbas. Nimelt magas ta ka oma eksnaise Carly Cilliersiga ning astus korduvalt kaitsmata vahekorda prostituutidega.

Uurimise käigus selgus, et mees plaanis juba pikalt armukesega kooselu alustada. Ta sai uue naisega tuttavaks oma sõjaväelastest sõpradega Austrias suusareisil olles, kasutades kohtingurakendust Tinder. Ta valetas Gollerile, et on lahutatud.