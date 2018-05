Hiina ei oska selgitada võimalikku helirünnakut USA ametniku vastu

«Hiina viib juba läbi põhjalikku juurdlust ja me oleme juba andnud USA-le esialgse tagasiside,» teatas Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Lu Kang briifingul.

«Antud hetkel pole me leidnud mingit põhjust või vihjet, mis juhiks meid USA poolt kirjeldatud olukorrani,» ütles Lu, lisades, et Hiina järgib Viini konventsiooni diplomaatide kaitsmise kohta.

«Hiina on uurinud juhtunut väga tõsiselt ja vastutustundlikult. Me ei ole avastanud, et mõni organisatsioon või üksikisik oleks taolise helirünnaku korda saatnud,» kinnitas ka Hiina välisminister Wang Yi ühisel pressikonverentsil USA välisministri Mike Pompeoga Washingtonis.