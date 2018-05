Macron kutsus kohtumisel Putiniga üles otsima kompromissi Donbassis

«Me peatusime konfliktil Kagu-Ukrainas ja rõhutasime Minski lepete range elluviimise tähtsust, et tagada Ukraina sisekriisi kindel ja kõikehõlmav lahendamine,» ütles Putin Peterburis ühisel pressikonverentsil Macroniga.

Prantsuse riigipea kutsus tegema jõupingutusi lähinädalatel tippkohtumise korraldamiseks Normandia formaadis.

«Normandia formaat (Ukraina, Venemaa, Prantsusmaa, Saksamaa) on väga kasulik. Me saame korraldada riigijuhtide kohtumise selles formaadis, kui ekspertide meeskonnad, ministrid saavutavad teatud tulemuse. See on väljakutse ja me peame tegema seda lähinädalatel,» lausus Macron.

Tema sõnul tuleb Donbassis edu saavutamiseks pingutada uue kompromissi nimel.

Venemaa president Vladimir Putin (paremal) ja tema Prantsusmaa ametikaaslane Emmanuel Macron pressikonverentsil Peterburis. FOTO: Jacques Witt / Sipa / Scanpix

Putin rõhutas vajadust Normandia neliku tippkohtumine hästi ette valmistada. «Muid tööriistu Minski läbirääkimiste ja Normandia formaadi kõrval meil pole. Venemaa on valmis seda toetama ja me oleme valmis kohtuma igal tasandil,» lausus ta.

«Aga mõistagi tuleb iga kohtumine hästi ette valmistada ja see peaks lõppema millegi positiivsega. Igal juhul on dialoog parem kui vastasseis,» ütles Vene president.

Ukraina konflikti reguleerivad Minski lepped sõlmiti 2015. aasta 11. veebruaril. Lepped näevad muuhulgas ette Venemaa ja separatistide kontrolli all oleva piirilõigu Ukraina kontrolli alla andmist, relvarahu, raskerelvastuse järk-järgulist tagasitõmbamist ja separatistide käes olevatele piirkondadele eristaatuse andmist Ukraina koosseisus.

Macron loodab Süürias läbimurret

Macron ja Putin kõnelesid kohtumisel Peterburis ka Süüria konfliktist. Macron loodab, et lähikuud toovad läbimurde, sest Süürias vähemalt püütakse leida poliitilist lahendust.

«Dialoog režiimi ja demokraatlike opositsioonijõudude vahel koos kontaktidega Astana rühmas ja «väikestes rühmades» võimaldab selle eesmärgi saavutada,» ütles Macron, lisades, et järgmised paar kuud on otsustavad.

Macroni sõnul leppis ta Putingiga kokku mehhanismi loomises koostööks Astana läbirääkijate ja kõnelustel mitteosalevate Süüria opositsioonirühmituste vahel.

Prantsuse presidendi sõnul ähvardab Lähis-Ida Süüria sõja tõttu tõsine eskalatsioonirisk ning kõik piirkondlikud jõud ja huvitatud pooled peavad istuma läbirääkimistelaua taha.

«Suurenevad pinged Iraani ja Iisraeli vahel näitavad suuremahulise eskalatsiooni riski. On saabunud aeg, et kõik piirkondlikud jõud ja huvitatud pooled istuksid läbirääkimistelaua taha, et leida poliitiline lahendus Süüria konfliktile,» lausus Macron.

Vene riigipea ütles, et Süüria olukord on keeruline, sest sealne konflikt on kestnud pikka aega ja sellel on sügavad juured.

«Konflikti allikad on nii riigi sees kui ka väljaspool seda. Me peame olema optimistlikud, püüdma lahendada olukorda Süürias poliitilise vahenditega,» lausus Putin.

Vene presidendi sõnul on võimatu rajada Süürias püsivat rahu ilma riigisiseste kokkulepeteta kõigi konfliktipoolte vahel. «Me anname endast parima sellise dialoogi – sisulise, tähendusrikka ja usaldusväärse – ellukutsumiseks,» lubas ta.

Venemaa jätkab Putini sõnul koostööd Süüria valitsuse ja opositsiooniga Astana protsessi raamistikus. «Mõistagi lähtume sellest, et on vajalik kinni pidada suveräänsuse austamise põhimõttest. Leppisime presidendiga kokku, et läheme oma jõupingutuste koondamise teed.»