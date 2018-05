Malaisia ekspeaministriga seotud korterist leiti 30 miljonit dollarit sularaha

Malaisia endine peaminister Najib Razak lahkumas neljapäeval riigi korruptisoonivastase võitluse komisjoni peakorterist. Najib arrived at the anti-graft agency on May 24 to be questioned for a second time this week over a multi-billion-dollar corruption scandal following his shock election loss. / AFP PHOTO / Mohd RASFAN

FOTO: MOHD RASFAN / AFP / SCANPIX