Kuuba võimud leidsid alla kukkunud lennuki teise musta kasti

Leitud on ka lennuki kabiini helisalvestised, samuti on kogutud pealtnägijate videod. Õnnetuse tunnistajate abiga suudeti leida ka teine pardasalvestisi sisaldanud nn must kast.

Mehhiko tsiviillennunduse amet teatas esmaspäeval, et keelas Damojh'i tegevuse, kuni on kindel, et firma järgib kõiki ohutusnõudeid ning koostöös rahvusvaheliste uurijatega on välja selgitatud Kuubal juhtunud õnnetuse põhjused.