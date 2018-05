Colombiast saab NATO globaalne partner Ladina-Ameerikas

Santos, kes võitis 2016. aastal Nobeli rahupreemia pool sajandit kestnud relvakonflikti lõpetamise eest rühmituse FARC vasaksissidega, ütles, et see parandab Colombia kuvandit maailmas.

«Me muudame järgmisel nädalal Brüsselis ametlikuks - ja see on väga tähtis - Colombia sisenemise NATOsse globaalse partneri kategoorias. Meist saab ainus riik Ladina-Ameerikas sellise privileegiga,» lausus president telepöördumises.

Lisaks Colombiale on NATO nimekirjas partneritena kogu maailmas (partners across the globe) ehk lihtsalt globaalsete partneritena Afganistan, Austraalia, Iraak, Jaapan, Korea Vabariik, Mongoolia, Uus-Meremaa ja Pakistan.