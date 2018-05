USAs lasti maha müstiline hundilaadne loom

Üks talunik märkas looma, mida pidas hundiks, 16. mail oma karjaloomade lähedal ja lasi selle maha. Seejärel kutsus ta kohalikud ametnikud korjusele järele. Kui aga Montana kalanduse ja metsamajanduse ametnikud sündmuskohale saabusid, märkasid nad, et emasloomal olid mitmed tunnusjooned, mis ei ühtinud hundi omadega.

Muuhulgas märgati, et looma käpapadjad olid liiga piklikud, kihvad liiga lühikesed, tal oli ebatavaline karvastik, suured kõrvad ning lühikesed käpad.

Mõned loomaeksperdid arvavad, et isend võib olla hundi ja koera hübriid. Samas arutatakse internetis ka muude teooriate üle, näiteks, et tegu võib olla koioti ja hüaani seguga. Mõne kommenteerija hinnangul võib isegi tegu olla siiani väljasurnuks peetud hundiliigi (Canis dirus) esindajaga, keda on kujutatud ka populaarsetes «Troonide mängu» raamatutes.