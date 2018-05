Galerii: Iiri abordivastased tunnistasid kaotust

«Pole mingeid väljavaateid, et abordiõiguse seadust vastu ei võetaks,» ütles abordikeelu jõusse jätmiseks kampaaniat teinud «Save The 8th» esindaja John McGuirk. Ta lisas, et rahvas tegi oma otsuse ja see toetas selgelt üht poolt. «Muidugi ma soovin, et see toetus oleks saanud osaks teisele poolele.»