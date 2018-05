Maskeeritud ründajad tapsid viis Süüria päästetöötajat

Al-Haderi keskus asub Aleppo osas, mida kontrollib džihaadiorganisatsioon Hayat Tahrir al-Sham (HTS). See oli kord seotud Al-Qaeda Süüria üksusega.

Süüria seitse aastat kestnud kodusõjas on surnud enam kui 200 Valget Kiivrit. Tavaliselt hukkuvad nad pommitamistes. Kuigi taolised rünnakud, nagu korraldati Al-Haderi keskusele on haruldased, on neid ka varem aset leidnud.