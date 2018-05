Putin ja Abe lubasid jätkata jõupingutusi rahulepingu sõlmimiseks

«Me usume, et on tähtis kannatlikult jätkata lahenduse otsimist, mis rahuldaks Venemaa ja Jaapani huve ning oleks vastuvõetav mõlema riigi elanikele,» ütles Putin kõnelustele järgnenud pressikonverentsil.

Ta lisas, et Venemaa «aitab» Jaapani kodanikel külastada Kuriili saari.

«(Vaidluse) lahendamine ei ole kerge, kuid me tahame selle lõpetada praeguse põlvkonna eluajal,» sõnas Abe.

Ta lisas, et Tokyo on Moskvale tänulik selle eest, et Jaapani kodanikel lubatakse külastada vaidlusalustel saartel asuvate sugulaste haudu.