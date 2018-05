Raport: NATO peaks hübriidohtudele vastamiseks uuendama artikkel 5

NATO-liitlased on süüdistanud Venemaad hübriidsõja tehnikate, sealhulgas õõnestustegevuse, propaganda ja kübersõja vahendite kasutamises, et kahjustada Läänt NATO täiemahulist reaktsiooni esile kutsumata.

Tutvustades Varssavis NATO Parlamentaarsele Assambleele oma eriraportit, mis puudutab vastuseismist Venemaalt lähtuvale hübriidohule, ütles lord Jopling, et allianss peaks kaaluma uut kollektiivkaitse sätet "artikkel 5B".

"See artikkel teeks selgeks, et hübriidrünnakud käivitavad alliansi kollektiivse vastuse," on öeldud Briti seadusandja raportis.