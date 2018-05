Video: laava ohustab Hawaii jõujaama

Laava on jõudnud juba jõujaama territooriumile ja on nüüd lähimast puuraugust 180 meetri kaugusel. «Võib öelda, et võimud on tundnud pursete algusest saati muret laava voolamise pärast jõujaama teeritooriumile,» märkis riikliku hädaolukordade agentuuri kõneisik David Mace.