Vene ametnik kutsus üles Instagrami keelustama

«(Türgis) on lastele kodumaine otsingumootor, mitte Yandex ega Google,» märkis Bastrõkin, lisades, et Venemaa ei suuda isegi Instagrami sulgeda.

Varem on Bastrõkin väitnud, et võimud peaksid olema suutelised sulgema äärmusliku sisuga veebilehti ilma kohtuorderita.

Uurimiskomisjon väitis ka, et internetis veedetud aeg on suurendanud Vene noorte enesetappude arvu. «Mis neil üle jääb? Internet. Kuid see toob kaasa enesetapud. Meie lapsed on internetis, tehkem selle osas midagi,» sõnas Bastrõkin.