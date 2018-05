Elon Muski Pravda

Muski pahameel meedia üle tuli pärast seda, kui ajakirjandusväljaanded on kajastanud mitut Teslale viimasel ajal muret tekitanud probleemi. Nende seas on Tesla võimetus täita tootmisnorme, tipptöötajate lahkumine firmast ja konflikt USA võimudega autopiloodi avarii uurimise üle.

Musk on korduvalt kritiseerinud, et Tesla isejuhtivate sõidukite õnnetusi kajastatakse tunduvalt rohkem kui surmaga lõppenud autoavariisid USAs. Twitteris on Muski purset võrreldud USA president Trumpiga, kellel on samuti harjumuseks kritiseerida endale ebasobivat meediat.