NATO keskendub heidutusele ja Vene-suhete haldamisele

Peasekretär Jens Stoltenberg ütles Poola pealinna Varssavisse kogunenud NATO Parlamentaarsele Assambleele, et tippkohtumisel arutatakse ka stabiilsuse projitseerimist piirialadel - seda eelkõige lõunas - ja panuse jagamist.

Tuginedes alliansi 2016. aasta otsusele viia Venemaaga piirnevale idatiivale lahinggrupid, avaldas Stoltenberg lootust, et liidrid langetavad 11. ja 12. juuli tippkohtumisel Brüsselis otsuseid vägede mobiilsuse ja valmisoleku kohta neid tugevdada.

NATO liikmesriigid on paigutanud Balti riikidesse ja Poolasse 4000 sõdurit, et seista vastu idatiivalt lähtuvale ohule, seda eriti pärast seda, kui Kreml 2014. aastal Ukrainalt Krimmi annekteeris.

Arvestades Venemaa ja Lääne madalseisus suhteid, loodab NATO peasekretär, et allianss jätkab kaherajalist lähenemist Moskvale, kus heidutus ja kaitse on kombineeritud poliitilise dialoogiga.

«Isegi kui me ei usu parematesse suhetesse Venemaaga lähitulevikus, on meil vaja hallata oma suhteid Venemaaga,» lisas ta.

2018. aasta tippkohtumise eel on kasvanud samuti mure Venemaa kasvava enesekindluse pärast hübriid- ja kübersõja vallas.

Briti konservatiivist seadusandja lord Jopling ütles nädalavahetusel NATO Parlamentaarsele Assambleele oma sellekohast eriraportit tutvustades, et allianss peaks kaaluma uut kollektiivkaitse sätet «artikkel 5B».

«See artikkel teeks selgeks, et hübriidrünnakud käivitavad alliansi kollektiivse vastuse,» on öeldud Briti seadusandja raportis.

«Raportöör on veendunud, et alliansi juhid peaksid, võimalusel juba eelseisval tippkohtumisel 2018. aasta juulis algatama alliansi uue Strateegilise Kontseptsiooni koostamist, et peegeldada uusi üleilmse julgeoleku realiteete, sealhulgas hübriidohte,» lisas ta.