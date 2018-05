Austria valitsus kavatseb sisserändajate toetusi vähendada

Austria konservatiivne kantsler Sebastian Kurz ja tema paremäärmuslastest koalitsioonipartnerid on lubanud immigratsiooni osas karmi liini hoida. Kurz lubas eelmise aasta valimiste eel, et piirab põgenikele mõeldud toetusi ja sulgeb Euroopasse viivad rändeteed.

«Peamine reegel, mille kehtestame on see, et saksa keele oskamine saab olema võtmetähtsusega täieliku baastoetuse saamiseks,» ütles Kurz täna. «See tähendab, et need, kellel on ebapiisavad keeleoskused, ei saa nõuda täielikku põhitoetust,» lisas ta.