Itaalial pole uutest valimistest pääsu

Conte kohtus pühapäeva õhtul Mattarellaga ja esitles talle oma valitsuse koosseisu. Presidendile oli aga vastuvõetamatu nimetada rahandusministriks 81-aastane ja euro suhtes ülivaenulikult meelestatud Paolo Savona. Viimane on veendunud, et Saksamaa hoiab teisi riike ühisvaluuta abil puuris, ja on väljendanud arvamust, et vajaduse korral tuleks Itaalial koguni euroalast lahkuda.