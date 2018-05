Läti eanikkond vähenes mullu 16 000 inimese võrra

Lätis suri 7900 inimest rohkem kui sündis, see on nelja aasta suurim vahe. Võrdluseks, 2016. aastal suri 6600 inimest rohkem kui sündis. Mullu sündis Lätis 20 800 last, mida on 1140 last vähem kui aasta varem, suri aga 28 700 inimest, mida on 177 rohkem.