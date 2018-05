Netanyahu: Iraanil ei tohi olla sõjalist kohalolekut Süürias

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles esmaspäeval, et kavatseb survestada järgmisel nädalal Saksa ja Prantsuse liidreid toetama oma seisukohta, et Iraanil ei tohi olla sõjalist kohalolekut Süürias.

Netanyahu reisib järgmisel nädalal Saksamaale ja Prantsusmaale kõnelusteks, mis peaksid keskenduma USA otsusele lahkuda Iraani tuumaleppest, mida Iisrael on kaua toetanud, ja Iraani kohalolekule Süürias.

Ta kohtub 4.-6. juuni toimuval ringreisil Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni ja Saksa kantsleri Angela Merkeliga. Netanyahu ütles, et võib kohtuda ka Briti peaministri Theresa May´ga.

"Me usume, et igasugusele Iraani sõjalisele kohalolekule mis tahes Süürias osas pole mingit ruumi," vahendas peaministri kantselei Netanyahu sõnu oma erakonna Likud kõrgetele liikmetele.

"See ei peegelda ainult meie positsiooni. Saan kindlalt öelda, et see peegeldab ka teiste vaateid Lähis-Idas ja sellest kaugemal. See on minu arutelude peamine fookus," lausus valitsusjuht.

Iisrael on esinenud mitu kuud lubadustega mitte lasta Iraanil end sõjaliselt sisse seada Süürias, kus Teheran toetab sõjaliselt president Bashar al-Assadi režiimi.

Iisraeli sõjavägi korraldas 10. mail rünnaku mitmekümnele Iraani sihtmärgile Süürias ja ütles, et see tehti vastuseks Iraani raketilöögile juudiriigi positsioonidele Golanis. Aprillis korraldas Iisrael mitu õhurünnakute lainet Süürias väidetavatele Iraani sihtmärkidele.

Juudiriik jagab USA valitsuse seisukohta, et tuumaleppe alusel Iraanile selle tuumategevuse eest kehtestatud sanktsioonide tühistamine on lubanud riigil laiendada oma kohalolekut Lähis-Idas läbi nii oma vägede kui ka talle lojaalsete relvarühmituste.

Samuti väidab Iisrael, et tuumaleppes sätestatud loojanguklauslid ei taga, et Iraan ei hangi tulevikus tuumarelva, ning et vaja oleks piirata ka Iraani raketiprogrammi.

USA president Donald Trump teatas 8. mail "puudulikust" Iraani tuumaleppest lahtiütlemisest ning lubas kehtestada Iraanile karmid majandussanktsioonid.

Iisraeli luureministeeriumi peadirektor Chagai Tzuriel ütles esmaspäeval ajakirjanikele, et tema hinnangul on hiljutised sündmused veennud riike nagu Venemaa, et lubada Iraanil end Süürias sõjaliselt sisse seada ei ole seda väärt.

Venemaa toetab samuti Assadi režiimi Süürias ja Netanyahu on pidanud Vene presidendi Vladimir Putiniga hiljuti mitu arutelu Iraani kohaloleku üle Süürias.