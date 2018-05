Trump jättis Eesti päritolu Bannoni sõbra Eesti saadikuks määramata

Eelmisel neljapäeval saatis Trump senatile teate, et endise admirali Masso nominatsioon Eesti saadiku kohale tühistatakse. Tühistamise põhjust ei ole selgitatud.

Valitsusuudistega tegeleva veebilehe allov.com andmetel on Eesti ametnikud väljendanud rahulolematust Masso määramise osas.

«2017. aasta oktoobris toimunud riigivisiidi järel teatas senaator Chris Murphy, et Eesti ametnikud väljendasid rahulolematust Trumpi administratsiooni otsuse suhtes «alandada» nende riiki, asendades karjääridiplomaadist praegune suursaadik James D. Melville Jr. poliitilise isiku ja (Steve) Bannoni kaaskondsega,» kirjutas veebileht vihjates faktile, et Masso on endise Trumpi nõuniku hea tuttav.