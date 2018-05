Peterburi «lollide silla» alla jäi kinni 150. veok

2009. aastal Peterburi lähedale ehitatud kahe meetri kõrgune sild on saanud korduvate õnnetuste tõttu hüüdnime «lollide sild». Hoolimata hoiatusmärkidest on sel aastal silla alla kinni jäänud juba 14 sõidukit.

«See, mida on kaua oodatud, on viimaks juhtunud,» kirjutas üks Twitteri kasutaja koos silla alla kinni jäänud veoki GAZ pildiga.

Olukorra muudab veelgi iroonilisemaks see, et sillale kinnitatud kiri hoiatab, et Venemaal toodetud GAZid silla alt läbi ei mahu.