Hodorkovski: Putini režiim võib iga hetk kokku kukkuda

Eile Leedu televisioonis näidatud usutluses ütles Hodorkovski, et režiimi langemise võib põhjustada mõni ootamatu ühiskonda pahandav sündmus. Ta tõi näiteks Kemerovo ostukeskuse Zimnjaja Višnja põlengu, kus hukkus kümneid inimesi.

«2014. aastal lõppes Venemaale iseloomulik 15-aastane võimutsükkel. See ei ole mingi ebausk, vaid seondub põlvkondade vahetusega riigijuhtimises. Sealtpeale on võimusüsteem muutunud ebakindlaks,» sõnas Hodorkovski.

«Putin ületas selle veelahkme hõivates Krimmi. See oli selline ühiskondlik vapustus, mis võimaldas saada mõnda aega uut energiat, uut legitiimsust. Kuid põhimure ei ole kuhugi kadunud,» ütles ta.

Hodorkovski sõnul ei suuda Venemaa vananevad võimud enam väljakutsetele kohaselt vastata.

«Ülemkiht vananeb, riigiaparaadi keskmine iga jääb samaks. Ja see erinevus ei kao kuhugi. See ei ole mitte ainult ealine lõhe, see on lõhe ka võimu tagamise seisukohast. Tinglikult 55-aastane Putin võib 40-aastase aparaadi jaoks olla tagaja, 66-aastane Putin on endiselt keskmiselt 40-aastase aparaadi jaoks seda märksa vähemal määral,» ütles Hodorkovski.

«Ja see tekitab soodsa tagasiside süsteemi, kui irdunud ülemkiht ei suuda enam väljakutsetele tõhusalt vastata ja need väljakutsed hakkavad riiki kõigutama. Nägime seda hiljuti Kemerovo Zimnjaja Višnja näitel, nad lihtsalt ei suutnud sündmusele õigesti reageerida pika aja vältel,» ütles Hodorkovski.

««Must luik», ootamatu sündmus võib leida aset täna, homme või ei kunagi. Kuid me peame olema omalt poolt selleks valmis,» lisas ta.

«Lisaks režiimi möödapääsmatule loomulikule langemisele võib see praegu kokku kukkuda seoses ootamatu mõjuriga. Enne 2014. aastat oli see vähetõenäoline. Praegu on see võimalik iga hetk,» märkis Hodorkovski.