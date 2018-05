Pariisis rõdult päästetud poisi isa mängis samal ajal Pokémon Go`d

FOTO: POOL New / REUTERS / Scanpix

«Ta on löödud, kuna mõistab oma teo raskust ja selle võimalikke tagajärgi,» lisas Molins.

Poisi ema oli juhtumi ajal oma pereliikmetega India ookeanis asuvatel Réunioni saartel. Naine sõnas kohalikule väljaandele Antenne Réunion, et tema mees ei ole harjunud lapse järgi vaatama.

«Ma ei suuda oma abikaasa tegu õigustada. Inimesed ütlevad, et see oleks võinud ükskõik kellega juhtuda ja seda on varemgi juhtunud. Mu pojal lihtsalt vedas,» märkis naine.