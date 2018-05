Liibüa rivaalitsevad juhid määrasid kindlaks valimiste aja

Ta märkis, et Liibüa rahvusliku ühtsuse valitsuse (GNA) peaminister al-Sarraj ning kindral Khalifa Haftani, kelle Liibüa rahvusarmee domineerib riigi idaosas ja allub seal baseeruvale parlamendile, panevad "põhiseadusliku aluse" paika 16. septembriks.

Liibüa valimiste kuupäeva kindlaksmääramine teisipäeval on tähtis samm leppimise suunas, ütles Prantsuse president Emmanuel Macron, võõrustades Pariisis Liibüa rivaalitsevaid liidreid.

Macroni juhtimisel on Prantsusmaa mänginud suuremat rolli eri rühmituste lepitamisel. Varem on Liibüas üritanud rahu ja poliitilist stabiilsust saavutada nii Ühinenud Rahvaste Organisatsioon kui ka varasem koloniaalvõim Itaalia.

Liibüas valitseb kaos pärast ülestõusu, mille käigus kukutati ja tapeti kauaaegne diktaator Muammar Gaddafi. Riik on lõhenenud kahe rivaalitseva valitsuse ja parlamendi vahel ning osa riigi territooriumist on relvarühmituste kontrolli all.