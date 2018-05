Kiievis tapeti Vene ajakirjanik Arkadi Babtšenko

Babtšenko tapmise peamine tõenäoline põhjus on tema professionaalne tegevus, kuid konkreetsetest versioonidest on veel vara rääkida, ütles Ukraina rahvuspolitsei peavalitsuse ülem Andri Krištšenko.

Babtšenko ütles 2016. aastal, kui ta käis Eestis Avatus Eesti Fondi konverentsil, ajalehele Põhjarannik antud intervjuus muu hulgas, et ta on seni Venemaal, ehkki opositsionääre ähvardatakse ja ka pekstakse vaeseomaks. «Samas hindan riske adekvaatselt ja adun neid.»

«Hirm on eelkõige pere, mitte iseenda pärast. Ma ei karda võimu − see saab sind vangi panna ja kogu lugu. Võib pikaks ajaks vangistada − vanglakaristused on praegu Venemaal stalinlikud, 7-12 aasta pikkused. Võim on üles kasvatanud kihistuse inimestest, kel puudub täielikult hea ja kurja tundmine, ning sestap on pere pärast hirm. Seepärast võib Venemaalt lahkumine kõne alla tulla,» rääkis Babtšenko.