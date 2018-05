Kataloonia president moodustas uue valitsuse

Torra lükkas eelmisel kolmapäeval valitsuse ametissevannutamise edasi, sest Madrid ei olnud nõus nelja ministriga, kes on kas vangis või eksiilis. Torra mõistis siis Hispaania valitsuse tõkestused avalduses hukka ja teatas, et on palunud oma meeskonnal uurida, milliseid meetmeid on ummikseisu lahendamiseks võimalik rakendada.