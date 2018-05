USA rahastas El Salvadori politsei ebaseaduslikke hukkamisi

USA administratsioonid on andnud El Salvadori sise- ja kaitsejõudude tugevdamiseks miljoneid dollareid. El Salvador on hädas narkojõukude tegevusega. Neist tuntuim on MS-13, mis sai alguse 1980. aastatel Los Angeleses, kuid kuhu kuulub nüüd kümneid tuhandeid pühendunud liikmeid El Salvadoris.

Jõukude ohjeldamiseks loodi 2003. aastal «Mano Dura» ehk Kõva Käe programm, mille ressursse kahekordistati 2014. aastal. Programmi rahastus pärineb suures osas USA valitsuselt.

CNNile lekitatud ÜRO raport süüdistab riigi politseijõude ebaseaduslikes hukkamistes. Näiteks viis märkimisväärses osas USA rahastusel põhinev erireaktsioonide politseiüksus ellu 43 väidetavate jõuguliikmete hukkamist eelmise aasta esimese kuue kuuga. Nendest tapmistest on mitut uurinud El Salvadori politsei kui mõrva.

Kuigi see üksus on nüüdseks laiali saadetud, on paljud ohvitserid liitunud teiste politseirühmadega.

Politsei tegevust kinnitavad ka ohvitseride vahelised WhatsAppi vestlused, kus omavahel arutatakse, kuidas peita ebaseaduslike hukkamiste jälgi ja milliseid jõuguliikmeid sihtmärgiks võtta.

USA andis eelmisel aastal El Salvadori politseijõududele 63 miljonit eurot ja 2016. aastal 59 miljonit. Kuigi rahastatud üksustele peavad andma heakskiidu USA Föderaalne Juurdlusbüroo ja Uimastivastane Agentuur, pole nende kontroll olnud piisav.