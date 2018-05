Itaalia poliitiline segadus nõuab lahendust

Carlo Cottarelli on lubanud esitada nimekirja niipea kui võimalik, kuid eile õhtul presidendipaleest lahkudes majandusteadlane mingit avaldust ei teinud.

Parlamendi mõlemas kojas enamust omavad M5S ja Põhjaliiga on tõotanud Cottarelli valitsuse maha hääletada. Parteide tuntud poliitikud süüdistasid Euroopa Liidu poliitilist ja finantseliiti Itaalias valitseva poliitkriisi pärast. Ühtlasi kutsusid nad üles presidenti tagandama.

Üleeilsel Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel ütles Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini, et Itaalia president Mattarella seisab Itaalia ja Euroopa Liidu huvide eest.

Investorid muretsevad, et järgmistest valimistest saab samuti hääletus euro tuleviku üle. Itaalia poliitkriis on kadnunud üle finantsturgudele ning on negatiivselt mõjutanud euro kurssi.