Prantsuse «ämblikmees» ühines tuletõrjega

Kuid enne seda vaadati Gassama immigratsioonipaberid eile kiirkorras läbi. See võimaldas tal ühineda Prantsuse tuletõrje ja päästeteenistusega.

Gassama alustab kümnekuise madalalt tasustatud praktikaga, et õppida selgeks ameti põhitõed. Seinal ronimine on mehel juba selge, kuid kurssi tuleb end viia ka ametijuhistega.

Gassama lahkus Malist teismelisena ning sõitis läbi Liibüa ja üle Vahemere Itaaliasse. Teekond oli vaevaline, sest Liibüas mees arreteeriti ja teda peksti. Ta veetis neli aastat Itaalias enne seda, kui saabus eelmise aasta septembris Prantsusmaale, et ühineda oma vennaga.

Montreuili linnapea Patrice Bessac imetles Gassama julgust ja lubas talle kindlustada kindla majutuse. Inimõiguslased aga süüdistavad valitsust, et see on rakendanud Gassama PR-kampaania ette ilma tegelikult Prantsusmaa põgenikekriisi lahendamast.