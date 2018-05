Vene agressioon on muutnud Taanis ohutaju

"Rahvusvahelist õigust rikutakse, inimesed saavad surma, valed ja pettus õilmitsevad. Loomulikult on see muutnud ohutaju Taanis," sõnas neljapäeval algaval Lennart Meri konverentsil osalev Høeg-Jensen.

Vastuseks BNS-i küsimusele ohu kohta, mida Venemaa tegevus kujutab endast Arktikas, sõnas ta, et seal püüab Taani hoida Venemaaga rahumeelselt ühendust, kuid muretseb Moskva suureneva sõjalise kohaloleku pärast.

"Samal ajal näeme püsivat ohtu küberruumis, mis on muutnud vajalikuks meie küberkaitse tugevdamise mitmel moel," lausus Taani kaitseministeeriumi ametnik BNS-ile.

Euroopa Liidu ja NATO stabiilsus sõltuvad üha enam liikmesriikide ühtsusest, mida kolmandad riigid nii digitaalsete kui sõjaliste vahenditega õõnestada püüavad. Euroopas on suurenenud parem- ning vasakäärmuslus, populism, separatism, viha ja poliitiline võõrandumine. Poliitilist identiteeti kujundatakse nii konspiratsiooniteooriate kui jagatud väärtuste ja ideoloogiate baasil. Kiire poliitilise edu saavutamiseks kasutatakse nii oleviku kirjeldamisel kui ajaloo ümberkirjutamisel võltsuudiseid ja võltsajalugu. Üha vähem on võimalik toetuda demokraatia sisemisele loogikale ning kodanike võimele oma juhtidelt vastutust nõuda.