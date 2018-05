Magnitski endine tööandja Browder on vahi alt vabastatud

Nüüdseks on selgunud, et Browder on vabastatud. Küll aga mitte vahistuskäsu tühisuse, vaid Interpoli määruse aegumise tõttu.

"Vahistamismäärusel on kuupäevapiirang ja kui see aegub, tuleb see arvutiprogrammidest kustutada. Antud juhul Interpol aga ei kustutanud. Politseijaoskonnas avastati, et see ei kehti," ütles politsei pressiesindaja.