Venemaa küsib abi Babtšenko surma uurimiseks

«Babtšenko Kiievis tapmise kriminaalasja raames kavatseb komitee saata Ukraina asjaomastele ametkondadele õigusabi palve,» ütles Petrenko.

«Juurdluskomitee on valmis osutama Ukraina asjaomastele ametkondadele abi Babtšenko tapmise paljastamiseks ja objektiivseks uurimiseks,» lisas esindaja.

Tema sõnutsi viivad Vene uurijad Venemaal läbi vajalikud toimingud ja tuvastavad tapetu suhtlusringkonna.

Petrenko rõhutas, et Vene seaduste kohaselt on komiteel voli uurida Vene kodanike vastu sooritatud kuritegusid isegi, kui need sooritasid välismaalased välismaal.

Ta lisas, et Ukraina ametivennad ei ole seni suutnud lahendada teiste Vene kodanike tapmist, sealhulgas ajakirjanik Pavel Šeremeti ja riigiduuma endise saadiku Deniss Voronenkovi oma.

Lavrov: Kiievis lasti maha, kuid Venemaa on süüdi

Ukraina peaminister Volodõmõr Groisman kahtlustas Babtšenko tapmises Vene eriteenistusi. Vene välisminister Sergei Lavrov väljendas sellise avalduse peale vaid kahjutunnet.

Moskval on kahju Kiievi avalduste pärast, et Venemaa on seotud ajakirjanik Arkadi Babtšenko tapmisega, ütles Vene väisminister Sergei Lavrov.

«Kiievis leidis eile aset järjekordne tragöödia. Arkadi Babtšenko tapeti, lasti maha oma kodutrepikojas, ja Ukraina peaminister räägib juba, et seda tegid Vene eriteenistused. Uurimine ei ole veel alanudki, kuid nüüd ilmselt algab. Sest see mood, mida loovad rahvusvaheliste asjade sedalaadi ajajad, on väga kurb,» ütles Lavrov esinedes Primakovi konverentsil.

«Kuid nagu näete, võtavad paljud selle üles, eriti need, kes nagu meie Ukraina naabrid kasutavad täielikku karistamatust oma lääne kuraatorite juures,» lisas ta.

Babtšenko mõrvati kodutrepikojas

Ukraina pealinnas Kiievis lasti kodutrepikojas teisipäeva õhtul maha Venemaa opositsioonimeediale kirjutanud venelasest ajakirjanik Arkadi Babtšenko.

«Tema naine oli vannitoas, kui kuulis lasku. Kui ta välja tuli, siis nägi ta oma verist meest,» kirjeldas politsei eestkõneleja Jaroslav Trakalo.

Trakalo sõnul suri ajakirjanik teel haiglasse kiirabiautos.

Guardiani info kohaselt olevat politsei arvanud, et Babtšenko tapmine võib olla seotud tema tööalase tegevusega.