Narkoäri panus Prantsusmaa SKP-sse on 2,7 miljardit eurot

Insee teatel moodustab suurima osa sellest kanepiäri, mille mahuks on miljard eurot. Teisele kohale tuleb 800 miljoni euroga kokaiiniäri. Narkokaubanduse osakaaluks SKP-s hinnati 0,1 protsenti; samas hoiatati, et kuivõrd statistika tugineb majapidamiste küsitlemisel, võib tegelikkuses narkoäri maht veelgi suurem olla.

Prantsusmaa on teatanud, et hakkab alates käesolevast aastast oma SKP hinnangutes arvestama ka illegaalset narkoäri, et vastata Eurostati 2013. aasta nõudele arvestada SKP-s narkoäri ja prostitsiooni. Viimast keeldus Prantsusmaa arvesse võtmast.