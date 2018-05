Mehhiko presidendivalimiste arvamusküsitlused näitavad edu Obradorile

Võtmetähtsusega sisepoliitilised teemad on riigis üha kasvav vägivald, korruptsioon, majandus ja samuti suhted Ühendriikidega.

Obrador esindab vasakpoolset erakonda Morena. Tegemist on tema kolmanda püüdega saada Mehhiko presidendiks. Obrador on lubanud sõbralikke ja koostöösuhteid Washingtoniga, kuid rõhutanud, et kui USA peaks viima ellu plaani ehitada kahe riigi piirile müür, pöördub Mehhiko ÜRO-sse.