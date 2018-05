Hispaania parlament arutab peaministri umbusaldamist

Rajoy vastas eile parlamendis küsimustele, kuid keeldus tagasi astumast. Ta teatas, et kavatseb täita hispaanlaste poolt antud mandaadi ja töötada valitsusjuhina oma ametiaja lõpuni 2020. aastal.

PP-l on 350-kohalises saadikutekojas 134 kohta ning ta valitseb paremtsentristliku Ciudadanose ja väikeste regionaalparteide toel.

Analüütikute hinanngul on sotsialistid absoluutse enamuse kokkusaamisele lähedal. Nad on lubanud, et kui Rajoy tagandamine õnnestub, kuulutatakse välja ennetähtaegsed valimised.