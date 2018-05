Jaapani vaalapüüdjad tapsid enam kui 120 tiinet vaala

Raporti andmetest selgub, et läinud aasta suvel aset leidnud 12-nädalase iga-aastase jahiretke käigus tapeti Lõuna-Jäämerel 333 kääbusvaala, kellest 128 olid emased ning 122 neist tiined. Raporti saatis Rahvusvahelisele Vaalapüügi Nõukogule agentuur, mis kuulub Jaapani kalandusministeeriumi alla.

Seal sisalduv looduskaitsjatele rõõmu ei valmistanud ning nende sõnul on selle sisu šokeeriv. «See on järjekordne ebavajalik tõend vaalapüügi ebavajalikust ja õudustäratavast iseloomust, eriti kui mittesurmavad uuringud on teaduslike eesmärkide teenimiseks piisavad,» märkis avalduses loomade vastu suunatud vägivallaga võitleva Humane Society International liige Alexia Wellbelove.