Leht: Babtšenko mõrva tellija advokaat süüdistab võime provokatsioonis

"Jääb esmamulje, et see on äärmiselt inetult korraldatud provokatsioon. Minu kaitsealust kohe ära kohutada ei õnnestunud, edaspidi aga vaatame," märkis Solodko.

Portaal strana.ua edastab jõuametkondade allikatele viidates, et puuduvad selged tõendid kahtlusaluse Venemaa suhtlusringkonna seotusest eriteenistustega. Portaali teatel on mõrva tellija G., kelle nime ei avalikustata, Ukraina ärimees, kes tarnis relvajõududele relvi. Portaali allikate andmetel on tal viimasel ajal olnud võistlejatega tõsiseid lahkarvamusi.

"Esimestes selgitustes ütles G., et teda tülitasid Ukraina korrakaitseametkonnad ja tegid ettepaneku osaleda vastuluureoperatsioonis, ning tema, kes aitab palju terroritõrjeoperatsiooni, sh relvatarnetega, soostus oma riiki aitama. St tegemist on puhtaima provokatsiooniga," ütles strana.ua allikas, kelle sõnutsi on see isik nüüdseks "kadunud", Ukraina julgeolekuteenistus SBU aga väidab, et too töötas Vene eriteenistuste heaks.

Surnuks peetud Kremli-vastane vene ajakirjanik Babtšenko ilmus kolmapäeval Kiievis julgeolekuteenistuse SBU pressikonverentsile, kus ta teatas, et osales SBU erioperatsioonis, mille eesmärk oli nurjata Vene eriteenistuste terrorirünnakud Ukraina pinnal.

Kiievi politsei oli teatanud, et Ukraina pealinnas elavat Babtšenkot tulistati teisipäeva hilisõhtul oma korteri trepikojas mitu korda selga ja ta suri teel haiglasse pärast seda, kui ta naine oli ta haavatuna leidnud. Ukraina valitsus jõudis enne ootamatut teadaannet süüdistada mõrvas Venemaad ja Moskva omakorda süüd eitada.

SBU ülema Vassõl Hrõtsaki sõnul pidasid Ukraina võimud kolmapäeval mõrva tellija Kiievis kinni, kahtlustatav on Ukraina kodanik ja Vene eriteenistused pakkusid talle ülesande täideviimise eest 30 000 USA dollarit.