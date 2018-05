Saksa paremäärmuslased nõuavad 2015. aasta rändekriisi uurimist

2015. aasta sügisel saabus Saksamaale sadu tuhandeid inimesi, kellest suurema osa moodustasid Süüria, Iraagi ja Afganistani sõjapõgenikud. Kokkuvõttes esitati Saksamaal üle miljoni asüülitaotluse, see omakorda vallandas migratsioonivastased meeleolud.

Nüüdseks on rändetulv vaibunud, kuid selle mõju on endiselt tuline vaidlusteema. Parlamendijuurdlus võimaldaks hoida teemat aastaid teravdatud tähelepanu all.