Porošenko: julgeolekuteenistuses on kangelased

«Te peaks süüdistama mitte Ukrainat, vaid Venemaad. Ukrainlased teevad kõik võimaliku, et koonduda ja kaitsta end. Kinnitan, nii on ka edaspidi,» ütles Porošenko täna Ivano-Frankivskis ja nimetas Ukraina julgeolekuteenistuse SBU operatsiooni Babtšenko tapmise ennetamiseks hiilgavaks.

«Eile nägi kogu maailm SBU kangelaste korraldatud hiilgava operatsiooni tulemusel meie vaenlase tõelist palet. Sokutavad riiki relvi - terveid veoautotäisi, saadavad raha, et tappa ukrainlasi, ajakirjanikke, riigitegelasi. Ja kui nad kättpidi vahele jäid, kurdavad, et me ei toimi õigesti,» märkis president arvustajate jutu kohta.