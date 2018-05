Myanmari valitsus teatas kokkuleppest ÜRO-ga rohingjade kohta

Myanmari valitsuse avalduse kohaselt jõuti kokkuleppele ÜRO arenguprogrammi ja ÜRO pagulasametiga, et rohingjadel oleks võimalik naasta «vabatahtlikult, turvaliselt ja väärikalt».

ÜRO omapoolses avalduses väidetakse, et tingimused Myanmaris pole veel põgenike naasmiseks sobivad, kuid et kokkuleppe toetab valitsuse jõupingutusi olukorda parandada.

Myanmari sõnul lubatakse tagasi ainult põgenikud, kel on isikut tõendavad dokumendid, mida suurel osal rohingjadest pole.

Rohingjasid kui moslemivähemust on budistlikus Myanmaris koheldud aastaid sisserändajatena Bangladeshist. Kodakondsust neil ei ole ning nad on sunnitud elama apartheidilaadsetes tingimustes, nende liikumine on piiratud, nagu ka juurdepääs haridusele ja tervishoiule.