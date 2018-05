Hispaania opositsioonil on peaministri umbusaldamiseks hääled koos

PNV teatas, et erakonna viis parlamendiliiget hääletavad Rajoy vastu.

«Arvame, et reageerime sellele, mida suurem osa baski kodanikke tahavad..., kui hääletame «jah»,» ütles PNV esindaja Aitor Esteban neljapäeval hääletuse-eelsel debatil alamkojas.

See tähendab, et umbusaldushääletuse menetluse algatanud Sotsialistlikul Töölisparteil (PSOE) on Rajoy tagandamiseks hääled koos. Hääletuse läbiminekuks vajab PSOE 350-liikmelises parlamendi alamkojas 176 häält.