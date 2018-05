Kim lubas Lavrovile jääda kindlaks denukleariseerimisele

"Kim Jong-un ütles, et Korea Rahvademokraatliku Vabariigi tahe muuta Korea poolsaar tuumavabaks on endiselt muutumatu ja kindel," teatas KCNA pärast Kimi ja Lavrovi kohtumist neljapäeval.

Tähtsaim küsimus enne 12. juunile Singapuri kavandatud USA presidendi Donald Trumpi ja Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni kohtumist on teemades kokku leppimine. Peamiseks komistuskiviks on ilmselt "denukleariseerimise kontseptsioon" - mõlemad osapooled on öelnud, et pooldavad seda, kuid nende definitsioonides on endiselt suur lõhe.